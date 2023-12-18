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Медиків та фармацевтів зобов’яжуть призначати та відпускати лікарські засоби без впливу особистих інтересів

18:22, 18 грудня 2023
Комітет ВРУ рекомендував прийняти за основу урядовий проєкт.
Медиків та фармацевтів зобов’яжуть призначати та відпускати лікарські засоби без впливу особистих інтересів
Зображення: freepik.com
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Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував ВРУ прийняти за основу урядовий проєкт Закону «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності» (реєстр. № 10293 від 27.11.2023).

Про це повідомив представник КМУ в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт має на меті запровадження чіткого законодавчого визначення дій, які впливають на об’єктивність та ефективність професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

Законопроєктом пропонується:

  • доповнити статтю 78 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» нормативними приписами, які розширюють перелік обов’язків медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації в частині зобов’язання їх:

- дотримуватись принципу чесності та неупередженості у всіх своїх професійних взаємодіях, в тому числі прямо або опосередковано пов’язаних із проведенням рекламних або промоційних заходів суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, а також їх представниками;

- не використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості в особистих інтересах і не отримувати від них особисту вигоду;

- об’єктивно призначати та відпускати лікарські засоби, медичні вироби (вироби медичного призначення), допоміжні засоби реабілітації без впливу особистих інтересів;

- усвідомлювати відповідальність перед особою під час надання їй медичної, фармацевтичної та/або реабілітаційної допомоги;

  • статтю 78-1 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» викласти у новій редакції для удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності з метою недопущення призначення та відпуску лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів.

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