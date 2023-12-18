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  1. В Україні

У Києві працівники автошкіл за $450 допомагали здати екзамен з водіння

18:41, 18 грудня 2023
Працівники столичних автошкіл обладнали авто додатковими педалями та фактично здавали іспит з водіння замість учнів.
У Києві працівники автошкіл за $450 допомагали здати екзамен з водіння
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У Києві працівники автошкіл допомагали складати іспити на право керування автомобілем за грошову винагороду. Згідно з інформацією Печерської окружної прокуратури, троє працівників приватних автошкіл та один співробітник територіального сервісного центру МВС були викриті на отриманні неправомірної вигоди за сприяння у проходженні практичного іспиту на водіння транспортних засобів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що зловмисники запропонували слухачам автошкіл показувати високі навички водіння під час іспиту. Для цього вони оснастили навчальні автомобілі додатковими педалями акселератора, дозволяючи інструкторам самостійно керувати авто, тоді як учні лише «грали» роль водіїв - крутили кермо, імітували перемикання передач та увімкнення сигналів повороту.

Адміністратор територіального сервісного центру не виявив порушень та, в результаті, дав позитивну оцінку.

За такі «послуги» вимагалася сума у 450 доларів США з особи. Правоохоронці затримали учасників схеми, коли ті отримували неправомірну вигоду у розмірі 450 доларів США.

Наразі трьом працівникам автошкіл повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених законодавством України, а також адміністратору територіального сервісного центру МВС у Києві. Розглядається питання про обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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