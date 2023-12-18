У листопаді український автопарк поповнили більше 4 тисяч електромобілів: регіони-лідери

Український автопарк у листопаді поповнили 4,3 тис електромобілів – найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували Львівська область та Київ.
Про це повідомили в асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром».
- Львівська область – 603 од. (89% вживані);
- Київ – 561 од. (67% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 315 од. (72% вживані);
- Київська обл. – 312 од. (68% вживані);
- Вінницька обл. – 245 од (87% вживані).
Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається Volkswagen ID.4
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Volkswagen e-Golf – на Львівщині;
- Tesla Model 3 – у Києві та області;
- Tesla Model Y – на Дніпропетровщині;
- Nissan Leaf – у Вінницькій обл.
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