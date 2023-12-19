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У Києві червона гілка метро може частково закритися на ремонт через аварійний стан мосту, — Київрада

11:15, 19 грудня 2023
Якщо буде підтверджено, що міст є аварійно небезпечним, буде вимога закрити споруду, яка сполучає два береги.
У Києві червона гілка метро може частково закритися на ремонт через аварійний стан мосту, — Київрада
Фото: Олександр Гончаров / Апостроф
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У Києві червона гілка метрополітену може закритися на ремонт, якщо експертиза підтвердить аварійний стан мосту Метро. Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

За його словами, останні два роки відомо, що міст перебуває у «втомленому» стані. Але лише цього року було забюджетовано його капітальний ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи, з цим пов'язані.

«Два роки на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такий факт. Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проєктро-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт», – пояснив посадовець.

Якщо буде підтверджено, що міст є аварійно небезпечним, буде вимога закрити споруду, яка сполучає два береги.

«Це, як на мене, апокаліптичний сценарій, тому що ми всі розуміємо, яке значення мають мости для міста Києва, що їх катастрофічно не вистачає. Це стратегічні об'єкти для пересування не лише громадян. У нас в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями і необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися будь-якої миті», – визнали у Київраді.

Як ми раніше повідомляли, у Києві планують розпочати ремонт ще однієї ділянки «синьої» гілки метро. Проте на час проведення планового ремонту тунельної ділянки між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» на Оболонсько-Теремківській лінії не передбачається її закриття. 

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