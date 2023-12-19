У Києві маршрутка в'їхала в електроопору, є постраждалі

Травмувалося декілька пасажирів.

У Подільському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадського транспорту, в якій травмувалися пасажири. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

«Попередньо, водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Внаслідок чого травмувалося декілька пасажирів», - сказано у повідомленні.

Патрульні забезпечили охорону місця події, надали допомогу постраждалим та викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин автопригоди.

У Патрульній поліції нагадали, що за порушення ПДР, що призвело до ДТП, передбачена адміністративна відповідальність за ст. 124 КУпАП. Якщо через аварію травмувалися люди — всі деталі встановлюватимуть слідчі.

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