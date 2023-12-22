Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Ради суддів вимагає від ДСА перевірити інформацію щодо невиплати суддівської винагороди демобілізованому судді Енергодарського міського суду

Голова РСУ звернувся до ДСА з вимогою перевірити інформацію щодо судді Енергодарського міського суду, демобілізованого зі Збройних Сил, і негайно привести діяльність ТУ ДСА в частині виплати суддівської винагороди у відповідність до законодавства.

За діяльність ДСА в сфері цифровізації буде відповідати заступник голови Ольга Булка

ДСА затвердила нову схему розподілу повноважень, за якої випливає, що за цифровізацію поки відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.

Працівникам апаратів судів зможуть забезпечити підвищення зарплати, — ДСА погодила перерозподіл з ВРП

Розрахунок стимулюючих виплат здійснено виходячи із 70 % від посадового окладу за період січень – грудень 2023 року для працівників апаратів судів та 40 % для працівників інших органів.

У Верховній Раді ініціюють звільнення Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, - за «провал роботи з ветеранами»

Неефективне використання коштів Мінветеранів, відсутність дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації, - за що у Раді хочуть звільнити міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

За діяльність ДСА в сфері цифровізації буде відповідати заступник голови Ольга Булка

16:11, 22 грудня 2023
ДСА затвердила нову схему розподілу повноважень, за якої випливає, що за цифровізацію поки відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.
За діяльність ДСА в сфері цифровізації буде відповідати заступник голови Ольга Булка
Джерело фото: Вища рада правосуддя
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Поки Вища рада правосуддя ще не визначилася із профільним заступником голови Державної судової адміністрації стосовно цифровізації, виконувати відповідні повноваження буде заступник Ольга Булка. Це випливає з затвердженої наказом ДСА схеми координації структурних підрозділів ДСА, її територіальних управлінь, державних підприємств та Служби судової охорони.

Так, до повноважень Ольги Булки входитимуть сфери спрямування питань роботи департаменту інформаційних технологій ДСА (очолюваного Олексієм Білашем), відділу документального забезпечення та контролю, а також діяльності державних підприємств «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів».

Вочевидь, коли ВРП визначиться із переможцем конкурсу на заступника голови ДСА з питань цифровізації, то даний напрям закріплять за ним. Нагадаємо, фіналістів цього конкурсу наразі двоє – Леонід Сапельников і Мартин Герасим. Щодо них буде проведена спеціальна перевірка.

Леонід Сапельников був дотичним до проведення технічного аудиту ЄСІТС. Останнє місце роботи – технічний директор на стрімінговому сервісі OLL TV, яку суміщав з обов’язками CEO всієї медіагрупи. Зокрема, це канали «Україна», «НЛО», займався сайтом «Сегодня».

Інший кандидат на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації – це в. о. директора підконтрольного ДСА державного підприємства «ЦЕНТР СУДОВИХ СЕРВІСІВ», а раніше керівник регіональної служби підтримки у Львівській області Мартин Герасим.

Спрямування роботи Служби судової охорони визначено за головою ДСА. Втім, наразі посада голови ДСА вакантна, а відповідні обов’язки виконує Максим Пампура.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду