За діяльність ДСА в сфері цифровізації буде відповідати заступник голови Ольга Булка

ДСА затвердила нову схему розподілу повноважень, за якої випливає, що за цифровізацію поки відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

Поки Вища рада правосуддя ще не визначилася із профільним заступником голови Державної судової адміністрації стосовно цифровізації, виконувати відповідні повноваження буде заступник Ольга Булка. Це випливає з затвердженої наказом ДСА схеми координації структурних підрозділів ДСА, її територіальних управлінь, державних підприємств та Служби судової охорони.

Так, до повноважень Ольги Булки входитимуть сфери спрямування питань роботи департаменту інформаційних технологій ДСА (очолюваного Олексієм Білашем), відділу документального забезпечення та контролю, а також діяльності державних підприємств «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів».

Вочевидь, коли ВРП визначиться із переможцем конкурсу на заступника голови ДСА з питань цифровізації, то даний напрям закріплять за ним. Нагадаємо, фіналістів цього конкурсу наразі двоє – Леонід Сапельников і Мартин Герасим. Щодо них буде проведена спеціальна перевірка.

Леонід Сапельников був дотичним до проведення технічного аудиту ЄСІТС. Останнє місце роботи – технічний директор на стрімінговому сервісі OLL TV, яку суміщав з обов’язками CEO всієї медіагрупи. Зокрема, це канали «Україна», «НЛО», займався сайтом «Сегодня».

Інший кандидат на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації – це в. о. директора підконтрольного ДСА державного підприємства «ЦЕНТР СУДОВИХ СЕРВІСІВ», а раніше керівник регіональної служби підтримки у Львівській області Мартин Герасим.

Спрямування роботи Служби судової охорони визначено за головою ДСА. Втім, наразі посада голови ДСА вакантна, а відповідні обов’язки виконує Максим Пампура.

Автор: Наталя Мамченко

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