Конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації застряг на етапі спецперевірки

Ще у грудні 2023 року Комісія ВРП визначилася фіналістами конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації, якими стали Леонід Сапельников і Мартин Герасим, але спеціальна перевірка досі триває.

Минуло вже два місяці, як Комісія Вищої ради правосуддя визначилася з двома фіналістами на посаду заступника голови Державної судової адміністрації (ДСА), відповідального за питання цифрового розвитку, однак спеціальна перевірка щодо них досі не завершена. Сам конкурс було оголошено ще 19 жовтня.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», 18 грудня 2023 року постійна комісія Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) провела співбесіди з кандидатами на посаду заступника голови Державної судової адміністрації, відповідального за питання цифрового розвитку.

Співбесіди проводилися за участі голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова, члена цього Комітету Романа Бабія, а також представників Мінцифри та міжнародних донорів.

За результатами проведення співбесід Комісія визначилася з переможцями, щодо яких планує внести Вищій раді правосуддя пропозиції про призначення. Це Леонід Сапельников і Мартин Герасим.

Щодо них мала бути проведена спеціальна перевірка. Однак вона досі не завершена.

За даними «Судово-юридичної газети», Комісія протягом 2-х місяців досі не отримала всіх відповідей від уповноважених органів стосовно фіналістів.

Нагадаємо, Леонід Сапельников був дотичним до проведення технічного аудиту ЄСІТС. Втім, ніколи не був держслужбовцем. Як зазначив він під час співбесіди, працював в компанії з металургії «Індустріальна спілка Донбасу», був залученим консультантом у компанії «Укрнафта», два роки – у холдингу «Метінвест», де був відповідальним за Windows-сервіси та інфраструктуру компанії.

Останнє місце роботи – технічний директор на стрімінговому сервісі OLL TV, яку суміщав з обов’язками CEO всієї медіагрупи. Зокрема, це канали «Україна», «НЛО», займався сайтом «Сегодня».

В своїй презентації він наголошував, в основному, на інтерфейсі, зручному для користувача, а також інструментах оцінювання виконання завдань.

Інший кандидат на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації – це в. о. директора підконтрольного ДСА державного підприємства «ЦЕНТР СУДОВИХ СЕРВІСІВ», а раніше керівник регіональної служби підтримки у Львівській області Мартин Герасим.

Ядром, за його словами, має бути документообіг суду – що забезпечує потреби розгляду справ, складання звітності, вирішення організаційно-господарських та кадрових питань, ведення суддівських досьє.

Повинен здійснюватися централізований авторозподіл справ з неможливістю втручання будь-якої особи в цей процес.

«Коли я прийшов до судової системи 10 років тому, мені здавалося, що вже от-от з’явиться система, коли рішення буде автоматично завантажуватися у систему, а суддя просто буде його підтверджувати. Час збіг, як одна хвилина, але суди і далі працюють на Д-3 та ДСС (старій базі для документообігу – прим. ред.)», - зазначив він.

За його словами, фактично АСДС, Реєстр судових рішень, веб-портал знаходяться поза межами ЄСІТС. Більшість з 17 модулів є застарілими, але їх треба все одно підтримувати, адже не можна зупиняти роботу судової системи. Необхідне зменшення модулів і їх об’єднання, що констатував аудит за участі міжнародних партнерів.

На питання стосовно витоків проблем, Мартин Герасим зауважив, що їх не вдалося вирішувати, бо «не було чіткого бачення».

«Спочатку будувалася гібридна система, між системами не будувалася взаємодія (система кадри.web, куди доводилося окремо вносити інформацію, система АСДС, куди доводилося теж окремо вносити інформацію – а має бути ядро, куди повинна вноситися інформація один раз). Тому відбувається дублювання інформації та затягування всіх процесів.

Помилкою, на його думку, є й ті, що при подальших кроках в електронному судочинстві послуговуються думкою окремих людей і того, як їм зручно користуватися. «Можливо, ця думка й коректна, але це не означає, що вона оптимальна для всіх», зазначив він.

Стосовно бачення побудови, то, як вказав Мартин Герасим, архітектурно ЄСІТС має взаємодіяти з кабінетом користувача для громадян, через який можна подати документи та отримати документи, включати в себе мобільний додаток, зручний кабінет для суддів та працівників суду, членів ВРП та ВККС. Через відкритий АРІ взаємодіяти з прокуратурою, іншими органами.

Повинен існувати модуль судової практики для зручності роботи суддів, в якому будуть сконцентровані відповідні рішення, і в який в подальшому буде інтегровано модуль штучного інтелекту, щоб він міг пропонувати проекти процесуальних документів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя 8 лютого 2024 року затвердила висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності в. о. голови ДСА Максима Пампури у 2023 році. Згідно з результатами оцінювання, Максим Пампура отримав від Вищої ради правосуддя оцінку «позитивно».

У ДСА наразі за питання цифровізації відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.

Автор: Наталя Мамченко

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