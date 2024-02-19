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На Київщині чоловік прикував ланцюгом жінку до батареї та покинув, відео

11:41, 19 лютого 2024
Жінка просиділа 4 години прикута до батареї своїм співмешканцем.
На Київщині чоловік прикував ланцюгом жінку до батареї та покинув, відео
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На Київщині свою 27-річну співмешканку «поневолив» коханець, приковавши її ланцюгом до труби опалення, а сам пішов. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Київській області.

«Прибувши по зазначеній адресі, фахівці Служби порятунку побачили жінку 1997 року народження прикуту ціпком до труби опалення. В будинку також знаходились 2-є родичів потерпілої», - сказано у повідомленні.

Зі слів «поневоленої», її «припнув» в хаті співмешканець, а сам пішов. Жінка просиділа так приблизно чотирьох годин.

Рятувальникам довелось перерізати ланцюг за допомогою гідравлічних ножиць.

На місці події також працюють правоохоронці.

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