Катували електричним струмом та били неповнолітнього: повідомлено про підозру трьом поплічникам ворога

На Харківщині виявили катівні, де тортурам піддавали громадян України, незалежно від статі чи віку.

Джерело фото: Національна поліція України

На території окупованої Харківщини виявлено 28 місць катувань, де жорстоко обходилися з неповнолітніми. Про це повідомила Національна поліція.

За словами начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова, у регіоні зафіксовано 10 кримінальних проваджень. Найбільше місць катувань знаходиться у містах Ізюм, Куп'янськ, Балаклія та Вовчанськ.

«Найбільшу катівню зафіксували у місті Куп'янськ. Там утримували понад 150 людей одночасно. Хоча це приміщення розраховане для утримання лише 45 людей. Наразі у нас 77 потерпілих у кримінальному провадженні. Історії, які вони розповідають, дуже жахливі», - заявив Болвінов.

Більшість жертв катували електричним струмом та били, деяких утримували в таких умовах понад 100 днів. Катування не мали різниці статі чи віку громадян, всіх ображали та піддавали жорстокому насильству.

Один із випадків відбувся у серпні 2022 року, коли невідомі у балаклавах викрали 16-річного хлопця та змусили його виконувати фізичні вправи. Під час катувань зловмисники намагалися витягти від нього інформацію про інших громадян з активною громадською позицією та учасників збройного конфлікту.

Неповнолітнього обмежували у доступі до їжі та води та протиправно утримували у камері протягом 16 днів разом з іншими постраждалими.

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