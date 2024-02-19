Пытали электрическим током и били несовершеннолетнего: сообщено о подозрении трем приспешникам врага

На Харьковщине обнаружили застенки, где пыткам подвергали граждан Украины, независимо от пола или возраста.

Источник фото: Национальная полиция Украины

На территории оккупированной Харьковщины выявлено 28 мест пыток, где жестоко обходились с несовершеннолетними. Об этом сообщила Национальная полиция.

По словам начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова, в регионе зафиксировано 10 уголовных производств. Больше всего мест пыток находится в городах Изюм, Купянск, Балаклея и Волчанск.

"Самый большой застенок зафиксировали в городе Купянск. Там удерживали более 150 человек одновременно. Хотя это помещение рассчитано для содержания только 45 человек. Сейчас у нас 77 пострадавших в уголовном производстве. Истории, которые они рассказывают, очень ужасные", - заявил Болвинов.

Большинство жертв пытали электрическим током и били, некоторых удерживали в таких условиях более 100 дней. Пытки не имели разницы пола или возраста граждан, всех оскорбляли и подвергали жестокому насилию.

Один из случаев произошел в августе 2022 года, когда неизвестные в балаклавах похитили 16-летнего парня и заставили его выполнять физические упражнения. Во время пыток злоумышленники пытались вытянуть от него информацию о других гражданах с активной гражданской позицией и участниках вооруженного конфликта.

Несовершеннолетнего ограничивали в доступе к пище и воде и противоправно удерживали в камере в течение 16 дней вместе с другими пострадавшими.

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