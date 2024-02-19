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На Киевщине мужчина приковал цепью женщину к батарее и бросил, видео

11:41, 19 февраля 2024
Женщина просидела 4 часа прикованная к батарее своим сожителем.
На Киевщине мужчина приковал цепью женщину к батарее и бросил, видео
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В Киевской области свою 27-летнюю сожительницу «поработил» любовник, приковав ее цепью к трубе отопления, а сам ушел. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

«Прибыв по указанному адресу, специалисты Службы спасения увидели женщину 1997 года рождения прикованную палкой к трубе отопления. В доме также находились 2 родственников потерпевшей», - сказано в сообщении.

По словам самой «порабощенной», ее «припнул» в доме сожитель, и ушел. А женщина просидела так примерно 4 часа.

Спасатели перерезали цепь с помощью гидравлических ножниц.

На месте происшествия также работают правоохранители.

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