Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

Вища рада правосуддя 8 лютого 2024 року затвердила висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності в. о. голови ДСА Максима Пампури у 2023 році.

Згідно з результатами оцінювання, Максим Пампура отримав від Вищої ради правосуддя оцінку «позитивно».

Як зазначено у рішенні ВРП, оцінювання в. о. голови ДСА відбулося на підставі «показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції, виконання індивідуальної програми професійного розвитку».

Відповідне оцінювання в. о. голови ДСА, разом із співбесідою, 6 лютого провели голова Ради правосуддя Григорій Усик, члени ВРП Олексій Мельник та Ольга Попікова.

Нагадаємо, що Рада суддів України у минулому році визнала діяльність Державної судової адміністрації у 2022-2023 роках незадовільною і запропонувала притягнути в. о. голови ДСА Максима Пампуру до дисциплінарної відповідальності.

Зокрема, у РСУ тоді виникли питання до ДСА щодо якості матеріального та фінансового забезпечення судів першої інстанції, непрозорої ситуації з нарахуванням премій працівникам апаратів судів та співробітникам ДСА, відсутності реальної допомоги судам, які опинилися у складній ситуації (як КОАС після ліквідації ОАС міста Києва), непрозорого розподілу міжнародної технічної допомоги, не зовсім зрозумілих витрат під час війни, таких як видання 500 примірників ювілейної книги, присвяченої 20-річчю Державною судової адміністрації, загальною вартістю 405 тисяч гривень тощо.

Втім, як повідомляла «Судово-юридична газета», 5 лютого Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя запропонувала ВРП закрити дисциплінарне провадження щодо Максима Пампури.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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