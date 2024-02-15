Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

Высший совет правосудия 8 февраля 2024 года утвердил вывод об оценке результатов служебной деятельности и. о. главы ГСА Максима Пампуры в 2023 году.

Согласно результатам оценивания, Максим Пампура получил от Высшего совета правосудия оценку «положительно».

Как отмечено в решении ВСП, оценивание и. о. председателя ГСА состоялось на основании «показателей результативности, эффективности и качества, определенных с учетом должностных обязанностей государственного служащего, а также соблюдение им правил нравственного поведения и требований законодательства в сфере предотвращения коррупции, выполнения индивидуальной программы профессионального развития».

Соответствующее оценивание и. о. председателя ГСА вместе с собеседованием 6 февраля провели председатель Совета правосудия Григорий Усик, члены ВСП Алексей Мельник и Ольга Попикова.

Напомним, что Совет судей Украины в прошлом году признал деятельность Государственной судебной администрации в 2022-2023 годах неудовлетворительной и предложил привлечь и. о. главы ГСА Максима Пампуру к дисциплинарной ответственности.

В частности, у Совета судей тогда возникли вопросы к ГСА по качеству материального и финансового обеспечения судов первой инстанции, непрозрачной ситуации с начислением премий работникам аппаратов судов и сотрудникам ГСА, отсутствию реальной помощи судам, оказавшимся в сложной ситуации (как КОАС после ликвидации ОАС города Киева), непрозрачного распределения международной технической помощи, не совсем понятных затрат во время войны, таких как издание 500 экземпляров юбилейной книги, посвященной 20-летию Государственной судебной администрации, общей стоимостью 405 тысяч гривен.

Впрочем, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 5 февраля Комиссия по высшему корпусу государственной службы в системе правосудия предложила ВСП закрыть дисциплинарное производство в отношении Максима Пампуры.

Автор: Вячеслав Хрипун

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