ВСП внесет Президенту представление о назначении судьи в Дзержинский городской суд Донецкой области

Решением ВККС судья признан таким, что соответствует занимаемой должности.

В четверг, 15 февраля, Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины о назначении Качаленко Евгения Владимировича на должность судьи Дзержинского городского суда Донецкой области. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Отмечается, что решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 13 ноября 2023 года он признан таким, что соответствует занимаемой должности.

Евгений Качаленко занимает должность судьи в указанном суде и не осуществляет правосудие.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении трех судей.

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