Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении трех судей

Речь идет о назначении судей в Ровенский городской суд Ровенской области, Старобельский районный суд Луганской области и Лугинский районный суд Житомирской области.

Высший совет правосудия 13 февраля рассмотрел материалы о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении судей. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Совет решил внести представление о назначении:

Гордейчук Натальи Алексеевны – на должность судьи Ровенского городского суда Ровенской области;

Форощук Светланы Анатольевны – на должность судьи Старобельского районного суда Луганской области;

Данчука Виталия Валерьевича – на должность судьи Лугинского районного суда Житомирской области.

"При предварительном рассмотрении рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидата критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должности", - говорится в сообщении ВСП.

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