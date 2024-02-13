Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів

Йдеться про призначення суддів до Рівненського міського суду Рівненської області, Старобільського районного суду Луганської області та Лугинського районного суду Житомирської області.

Вища рада правосуддя 13 лютого розглянула матеріали щодо внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення суддів. Про це йдеться на сайті ВРП.

Рада вирішила внести подання про призначення:

Гордійчук Наталії Олексіївни – на посаду судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Форощук Світлани Анатоліївни – на посаду судді Старобільського районного суду Луганської області;

Данчука Віталія Валерійовича – на посаду судді Лугинського районного суду Житомирської області.

"Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидата критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення суддів на посади", - йдеться у повідомленні ВРП.

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