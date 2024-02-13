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  1. В Україні

Нещасний випадок на виробництві: який алгоритм дій роботодавця

18:09, 13 лютого 2024
Отримавши інформацію про нещасний випадок або гостре професійне захворювання, роботодавець зобов’язаний протягом однієї доби повідомити про це ПФУ та Держпраці за місцем настання нещасного випадку.
Нещасний випадок на виробництві: який алгоритм дій роботодавця
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Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області роз’яснила алгоритм дій роботодавця при нещасному випадку на виробництві.

Так, отримавши інформацію про нещасний випадок або гостре професійне захворювання, роботодавець зобов’язаний протягом однієї доби повідомити з використанням засобів зв’язку та надати не пізніше наступного робочого дня на паперовому носії повідомлення до територіального органу Пенсійного фонду України та Держпраці за місцем настання нещасного випадку.

Звернутися із запитом до закладу охорони здоров’я про надання протягом однієї доби висновку про ступінь тяжкості травми та ступінь алкогольного сп’яніння потерпілого.

Якщо травма належить до категорії тяжких, узгодити з територіальним органом Держпраці порядок проведення розслідування (спеціальне розслідування чи комісія підприємства).

Якщо нещасний випадок не підлягає спеціальному розслідуванню, то роботодавець повинен дотримуватися такого алгоритму дій:

Утворити не пізніше наступного робочого дня комісію з розслідування випадку з зазначенням дати початку і завершення розслідування та направити копію наказу до територіального органу Пенсійного фонду України.

Забезпечити протягом 5 робочих днів розслідування випадку, складання, підписання і надання на затвердження актів за формою Н-1.

Розглянути і затвердити протягом 2 робочих днів акти за формою Н-1.

У разі необхідності продовження розслідування випадку для встановлення обставин і причин його настання:

  • заздалегідь (не пізніше останнього робочого дня визначеного терміну розслідування) отримати з Держпраці письмове погодження;
  • видати наказ на продовження розслідування (рекомендовано наступним робочим днем від дати останнього дня визначеного наказом терміну розслідування).
  • копію наказу на продовження розслідування надати до територіального органу Пенсійного фонду України не пізніше наступного робочого дня.

Організувати протягом 5 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 формування необхідної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами, їх прошиття та нумерацію.

Надіслати матеріали розслідування до територіального органу Пенсійного фонду України протягом 3 робочих днів після їх формування.

Протягом 2 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 видати наказ про вжиття запропонованих комісією заходів до запобігання виникненню подібних випадків у визначені в акті строки та направити копію наказу до територіального органу Пенсійного фонду України.

По завершенню визначених строків виконання наказу про вжиття запропонованих комісією заходів, інформувати в письмовій формі територіальний орган Пенсійного фонду України про хід їх виконання.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості про наслідки нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), аварії за формою Н-2.

Повідомлення за формою Н-2 протягом трьох робочих днів надсилається роботодавцем організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1.

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