Несчастный случай на производстве: каков алгоритм действий работодателя

Получив информацию о несчастном случае или остром профессиональном заболевании, работодатель обязан в течение одних суток сообщить об этом ПФУ и Гоструду по месту наступления несчастного случая.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области разъяснило алгоритм действий работодателя при несчастном случае на производстве.

Так, получив информацию о несчастном случае или остром профессиональном заболевании, работодатель обязан в течение одних суток сообщить с использованием средств связи и предоставить не позднее следующего рабочего дня на бумажном носителе сообщение в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и Гоструда по месту наступления несчастного случая.

Обратиться с запросом в учреждение здравоохранения о предоставлении в течение суток заключения о степени тяжести травмы и степени алкогольного опьянения потерпевшего.

Если травма относится к категории тяжелых, согласовать с территориальным органом Гоструда порядок проведения расследования (специальное расследование или комиссия предприятия).

Если несчастный случай не подлежит специальному расследованию, то работодатель должен придерживаться следующего алгоритма действий:

Образовать не позднее следующего рабочего дня комиссию по расследованию случая с указанием даты начала и завершения расследования и направить копию приказа в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Обеспечить в течение 5 рабочих дней расследование случая, составление, подписание и предоставление на утверждение актов по форме Н-1.

Рассмотреть и утвердить в течение 2 рабочих дней акты по форме Н-1.

В случае необходимости продолжения расследования случая для установления обстоятельств и причин его наступления:

заранее (не позднее последнего рабочего дня определенного срока расследования) получить из Гоструда письменное согласование;

выдать приказ на продолжение расследования (рекомендуется на следующий рабочий день с даты последнего дня определенного приказом срока расследования).

копию приказа на продолжение расследования предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины не позднее следующего рабочего дня.

Организовать в течение 5 рабочих дней после утверждения актов по форме Н-1 формирование необходимого количества копий материалов расследования вместе с актами, их прошение и нумерацию.

Отправить материалы расследования в территориальный орган Пенсионного фонда Украины в течение 3 рабочих дней после их формирования.

В течение 2 рабочих дней после утверждения актов по форме Н-1 выдать приказ о принятии предложенных комиссией мер по предотвращению возникновения подобных случаев в определенные в акте сроки и направить копию приказа в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

По завершению определенных сроков выполнения приказа о принятии предложенных комиссией мер, информировать в письменной форме территориальный орган Пенсионного фонда Украины о ходе их выполнения.

После окончания периода временной нетрудоспособности потерпевшего работодатель в течение 10 рабочих дней составляет сведения о последствиях несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравление), аварии по форме Н-2.

Уведомление по форме Н-2 в течение трех рабочих дней направляется работодателем организациям и лицам, которым посылались акты по форме Н-1.

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