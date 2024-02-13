При проверке газового счетчика потребителя обнаружили признаки вмешательства и хотели оштрафовать на 150 тысяч: что решил суд

Суд констатировал, что газовая компания не доказала, что потребитель вмешивался в работу счетчика и повредил его.

Газовая компания не доказала, что потребитель вмешивался в работу счетчика и повредил его – с таким выводом местного суда согласился Хмельницкий апелляционный суд.

Поэтому оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Акционерного общества «Оператор газораспределительной системы «Хмельницкгаз», а решение Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области об отказе в иске о взыскании стоимости неучтенного объема природного газа – без изменений. Об этом сообщает ХАС.

ХАС вважає, що суд першої інстанції правильно констатував, що Акт про порушення, попри посилання на виявлене несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу, його пошкодження або його роботу в позаштатному режимі, внаслідок чого витрата природного газу не обліковується або обліковується некоректно, не містить детальних даних про вид, обставини й суть порушення, тобто у ньому не вказано, що ж фактично виявили працівники РЕМ.

Факт того, що на газовому лічильнику відповідача є видимі механічні пошкодження та ознаки самовільного втручання у його роботу зафіксовано лише в акті експертизи лічильника газу. Проте відповідальність за збереження цілісності пломб та усіх інших конструктивних елементів лічильника після його демонтажу та передачі працівникам АТ «Хмельницькгаз» споживач не несе, зауважила колегія суддів.

«Відтак за відсутності відповідних відомостей щодо суті виявленого порушення в Акті про порушення (…), даних щодо стану лічильника в Акті про демонтаж лічильника газу для проведення експертизи та протоколі щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу недоведеною є та обставина, що виявлені в ході експертизи механічні пошкодження лічильника та ознаки самовільного втручання в його роботу виникли саме внаслідок дій споживача», – констатував апеляційний суд.

За матеріалами справи, АТ «Хмельницькгаз» позивався до споживача, у помешканні якого при огляді лічильника газу та газових приладів працівники виявили ознаки несанкціонованого втручання в роботу лічильника. Вони демонтували прилад та направили його на експертизу. Експерти підтвердили несанкціоноване втручання у роботу ЗВТ.

Комісія підприємства прийняла рішення про задоволення Акту про порушення та затвердила Акт-розрахунок вартості необлікованого об`єму природного газу в розмірі 151309,66 грн. Цю суму газова компанія просила місцевий суд стягнути зі споживача.

Кам`янець-Подільський міськрайонний суд у задоволенні позовних вимог відмовив. АТ «Хмельницькгаз» подало апеляційну скаргу – просило скасувати це рішення та задовольнити позов. На думку апелянта, суд не взяв до уваги, що сама можливість викривлення даних обліку, яка була для цього підготовлена або створена через несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу (ЗВТ) вже є порушенням, яке кваліфікується як несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу та відповідно є підставою для нарахування необлікованого спожитого газу.

ХАС відхилив усі доводи апеляційної скарги.

З постановою апеляційного суду у справі № 676/1702/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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