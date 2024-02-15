Олигарха Дерипаску и его топ-менеджеров подозревают в поставках россии сырья для «Искандеров»

СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске, задержаны украинские топ-менеджеры, которые поставляли в рф сырье для производства «Искандеров».

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Олегу Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров, которые ответственны за поставки сырья для производства баллистических ракет типа "Искандер" в российскую федерацию. Об этом сообщила Служба безопасности.

По данным расследования, указанные лица были причастны к финансированию вооруженной агрессии со стороны россии. Дерипаска и его коллеги в Украине получили сообщение о подозрении, а двух его подчиненных задержали в разных областях страны. Среди них - директор недобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и его куратор со стороны российского олигарха, который обладает видом на жительство в рф.

По материалам следствия, эти лица помогали Дерипаске незаконно присвоить добывающие мощности в 2012 году, нарушая запрет на их продажу. С тех пор и до начала полномасштабного вторжения рф, руководство компании поставляло сырье в россию для производства военной техники.

Сейчас заочно Дерипаске сообщено о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Кроме того, директору украинской компании и его соучастнику сообщено о подозрении по двум статьям. Также подозрение сообщено руководителю "РУСАЛа" и гражданке Кипра, которая способствовала незаконному отчуждению предприятия.

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