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Олігарха Дерипаску та його топменеджерів підозрюють у постачанні росії сировини для «Іскандерів»

14:59, 15 лютого 2024
СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці, затримано українських топменеджерів, які постачали до рф сировину для виробництва «Іскандерів».
Олігарха Дерипаску та його топменеджерів підозрюють у постачанні росії сировини для «Іскандерів»
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці та затримала його українських топменеджерів, які відповідальні за постачання сировини для виробництва балістичних ракет типу "Іскандер" до російської федерації. Про це повідомила Служба безпеки.

За даними розслідування, вказані особи були причетні до фінансування збройної агресії з боку росії. Дерипаска та його колеги в Україні отримали повідомлення про підозру, а двох його підлеглих затримали у різних областях країни. Серед них - директор надровидобувної компанії "Глухівський кар'єр кварцитів" та його куратор з боку російського олігарха, який володіє дозволом на проживання в рф.

За матеріалами слідства, ці особи допомагали Дерипасці незаконно привласнити видобувні потужності у 2012 році, порушуючи заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф, керівництво компанії постачало сировину до росії для виробництва військової техніки.

Наразі, заочно Дерипасці повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України. Крім того, директору української компанії та його співучасникові повідомлено про підозру за двома статтями. Також підозру повідомлено керівнику "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

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