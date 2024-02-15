Майже 50 тисяч держслужбовців у 2022-2023 роках були призначені без конкурсів – НАДС

З них 84 особи – держслужбовці категорії «А».

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Національне агентство з питань державної служби повідомило, що майже 50 тисяч державних службовців було призначено на посади без конкурсного відбору у 2022-2023 роках.

«Кількість призначених державних службовців без конкурсного відбору, зокрема за категоріями посад, за період дії воєнного стану від 24 лютого 2022 року станом на 31 грудня 2023 року становить 49 915 осіб», - ідеться у відповіді НАДС, пише «Інтерфакс-Україна».

Як зазначається, з них:

84 особи – держслужбовці категорії «А»,

10 725 осіб – категорії «Б»,

39 106 осіб – категорії «В».

З 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору.

Також ми писали, що 19 серпня, Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку присвоєння рангів державних службовців.

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