7 переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС

Комісія провела співбесіди із дев’ятьма переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

У середу, 14 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди із дев’ятьма переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Гречану Вікторію Григорівну на посаду судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Литвин Валентину Володимирівну на посаду судді Чутівського районного суду Полтавської області;

Жук Ганну Володимирівну на посаду судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області;

Ладишеву Анну Миколаївну на посаду судді Центрального районного суду міста Миколаєва;

Моніна Івана Володимировича на посаду судді Дарницького районного суду міста Києва;

Барателі Давида Тамазовича на посаду судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області;

Остапенко Юлію Анатоліївну на посаду судді Придніпровського районного суду міста Черкаси.

Відкладено проведення співбесіди з Давиденко Оксаною Віталіївною та Проскурнею Олегом Івановичем.

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