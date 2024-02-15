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7 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

16:08, 15 февраля 2024
Комиссия провела собеседования с девятью победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.
7 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС
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В среду, 14 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с девятью победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Гречану Викторию Григорьевну на должность судьи Заводского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области;

Литвин Валентина Владимировна на должность судьи Чутовского районного суда Полтавской области;

Жук Анну Владимировну на должность судьи Самборского горрайонного суда Львовской области;

Ладышеву Анну Николаевну на должность судьи Центрального районного суда города Николаева;

Монина Ивана Владимировича в должность судьи Дарницкого районного суда в Киеве;

Баратели Давида Тамазовича на должность судьи Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области;

Остапенко Юлию Анатольевну на должность судьи Приднепровского районного суда Черкассы.

Отложено собеседование с Давиденко Оксаной Витальевной и Проскурней Олегом Ивановичем.

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