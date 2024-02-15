7 победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

В среду, 14 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с девятью победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Гречану Викторию Григорьевну на должность судьи Заводского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области;
Литвин Валентина Владимировна на должность судьи Чутовского районного суда Полтавской области;
Жук Анну Владимировну на должность судьи Самборского горрайонного суда Львовской области;
Ладышеву Анну Николаевну на должность судьи Центрального районного суда города Николаева;
Монина Ивана Владимировича в должность судьи Дарницкого районного суда в Киеве;
Баратели Давида Тамазовича на должность судьи Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области;
Остапенко Юлию Анатольевну на должность судьи Приднепровского районного суда Черкассы.
Отложено собеседование с Давиденко Оксаной Витальевной и Проскурней Олегом Ивановичем.
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