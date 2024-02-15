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  1. В Україні

Захист від шахраїв у будівництві: у Реєстрі нерухомості запроваджено автоматичну реєстрацію майнових прав

16:22, 15 лютого 2024
Міністерство юстиції України запроваджує механізм автоматичної первинної реєстрації спеціальних майнових прав.
Захист від шахраїв у будівництві: у Реєстрі нерухомості запроваджено автоматичну реєстрацію майнових прав
Джерело фото: lexinform.com.ua
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Міністерство юстиції України оголосило про впровадження механізму автоматичної первинної реєстрації спеціальних майнових прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Цей новий сервіс створює можливість для автоматичної реєстрації прав на нерухомі об'єкти, які знаходяться у процесі будівництва, без необхідності участі державного реєстратора.

За цим механізмом ДРРП отримує електронні заяви від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва щодо реєстрації спеціального майнового права на незавершені будівельні об'єкти та їх складові частини. Це також передбачає одночасну автоматичну реєстрацію речових прав та обтяжень на ці об'єкти.

Такий механізм реєстрації сприятиме запобіганню подвійного або навіть потрійного перепродажу недобросовісними забудовниками. Громадяни, які придбають права на незавершені об'єкти, будуть краще захищені від шахрайських дій.

Поміж переваг нововведення також зазначають спрощення процедури надання адміністративних послуг для замовників будівництва та підвищення рівня захищеності прав на нерухоме майно. Це допоможе зменшити навантаження на державних реєстраторів та прискорить процес первинної реєстрації спеціальних майнових прав.

Впровадження цього механізму стало можливим завдяки спільним зусиллям Міністерства юстиції України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, ДП "Національні інформаційні системи", ДП "Дія" (технічний адміністратор ЄДЕССБ) та за підтримки проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах TAPAS".

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