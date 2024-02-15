Правоохоронці припинили роботу підпільного онлайн-казино

Кіберполіцейські спільно з детективами Головного підрозділу детективів БЕБ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора припинили діяльність нелегального онлайн-казино.
Як повідомили у Департаменті кіберполіції Нацполіції України, правоохоронці встановили 35-річного організатора «бізнесу».
«Чоловік продумав злочинну схему та залучив до протиправної діяльності 29-річного знайомого з навичками програмування. Останній створив сайт для проведення азартних ігор онлайн», - розповідають у поліції.
Як зазначається, чоловіки рекламували послуги онлайн-казино у соціальних мережах.
«Фігуранти організували цілодобовий кол-центр для спілкування з гравцями у месенджерах, приймання платежів від гравців, формування індивідуального посилання на гру та виплати виграшу. До роботи операторами залучили ще трьох знайомих», - сказано повідомленні.
Для конспірації учасники угрупування використовували карткові рахунки третіх осіб, так званих дропів.
Правоохоронці припинили роботу онлайн-казино та провели обшуки у приміщеннях фігурантів на території Києва та Полтави.
Детективи БЕБ оголосили підозру п’ятьом членам організованої групи за ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального Кодексу України.
Наразі до суду направлені клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді застави.
Триває досудове розслідування.
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