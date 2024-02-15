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Правоохоронці припинили роботу підпільного онлайн-казино

18:50, 15 лютого 2024
Правоохоронці припинили роботу онлайн-казино та провели обшуки у приміщеннях фігурантів на території Києва та Полтави.
Правоохоронці припинили роботу підпільного онлайн-казино
Джерело фото: dp.tax.gov.ua
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Кіберполіцейські спільно з детективами Головного підрозділу детективів БЕБ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора припинили діяльність нелегального онлайн-казино.

Як повідомили у Департаменті кіберполіції Нацполіції України, правоохоронці встановили 35-річного організатора «бізнесу».

«Чоловік продумав злочинну схему та залучив до протиправної діяльності 29-річного знайомого з навичками програмування. Останній створив сайт для проведення азартних ігор онлайн», - розповідають у поліції.

Як зазначається, чоловіки рекламували послуги онлайн-казино у соціальних мережах.

«Фігуранти організували цілодобовий кол-центр для спілкування з гравцями у месенджерах, приймання платежів від гравців, формування індивідуального посилання на гру та виплати виграшу. До роботи операторами залучили ще трьох знайомих», - сказано повідомленні.

Для конспірації учасники угрупування використовували карткові рахунки третіх осіб, так званих дропів.

Правоохоронці припинили роботу онлайн-казино та провели обшуки у приміщеннях фігурантів на території Києва та Полтави.

Детективи БЕБ оголосили підозру п’ятьом членам організованої групи за ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального Кодексу України.

Наразі до суду направлені клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді застави.

Триває досудове розслідування.

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