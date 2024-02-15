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Правоохранители прекратили работу подпольного онлайн-казино

18:50, 15 февраля 2024
Правоохранители прекратили работу онлайн-казино и провели обыски в помещениях фигурантов на территории Киева и Полтавы.
Правоохранители прекратили работу подпольного онлайн-казино
Источник фото: dp.tax.gov.ua
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Киберполицейские совместно с детективами Главного подразделения детективов БЭБ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора остановили деятельность нелегального онлайн-казино.

Как сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины, правоохранители установили 35-летнего организатора «бизнеса».

«Мужчина продумал преступную схему и привлек к противоправной деятельности 29-летнего знакомого с навыками программирования. Последний создал сайт для проведения азартных игр онлайн», – рассказывают в полиции.

Как отмечается, мужчины рекламировали услуги онлайн-казино в социальных сетях.

«Фигуранты организовали круглосуточный колл-центр для общения с игроками в мессенджерах, прием платежей от игроков, формирование индивидуальной ссылки на игру и выплаты выигрыша. К работе операторами привлекли еще троих знакомых», - говорится в сообщении.

Для конспирации участники группировки использовали карточные счета третьих лиц, так называемых дропов.

Правоохранители прекратили работу онлайн-казино и провели обыски в помещениях фигурантов на территории Киева и Полтавы.

Детективы БЭБ объявили подозрение пяти членам организованной группы по ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного Кодекса Украины.

В суд направлены ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде залога.

Продолжается досудебное расследование.

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