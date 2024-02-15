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  1. В Украине

Продажа беспилотников для ВСУ: мошенники обманули украинцев на более чем 45 млн гривен

18:13, 15 февраля 2024
Мошенники обещали продать беспилотники для украинских ВСУ, и обманули 90 украинцев на 45 миллионов гривен.
Продажа беспилотников для ВСУ: мошенники обманули украинцев на более чем 45 млн гривен
Источник фото: Национальная полиция Украины
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Правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, которая втягивала украинцев в мошенничество, обещая продажу беспилотников для Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, преступная схема нанесла ущерб в размере более 45 миллионов гривен. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

С помощью поддельных предложений о продаже беспилотников, которые должны были быть отправлены на передовую для поддержки украинских военных, злоумышленники заставили более 90 человек перечислить им деньги. Среди жертв - представители разных регионов Украины, которые хотели помочь обороне страны.

В феврале этого года правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых в Киеве, Одессе и Волынской области. Во время обысков изъяли различные доказательства, такие как банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и другие материалы, которые использовались для схемы мошенничества. Также было арестовано имущество подозреваемых на сумму более 4,5 миллиона гривен, а также заблокировано почти 28,6 миллионов гривен на банковских счетах.

По данным следствия, злоумышленники привлекали потерпевших обещанием низкой цены на товары и даже выполнили несколько первых заказов, чтобы выглядеть более достоверно. Однако большинство покупателей так и не получили ни товара, ни денег - мошенники просто распорядились полученными средствами в свою пользу.

Организаторами преступной группы оказались две женщины, которые уже ранее использовали кризисные ситуации в стране для мошенничества. По данным следствия, им уже объявлено о подозрении и направлены обвинительные акты в суд для рассмотрения дела.

Основная организатор остается укрытой за границей, но полиция принимает все возможные меры для ее розыска. Два других фигуранта дела сейчас содержатся под стражей, а их ждет до двенадцати лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

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