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Продаж безпілотників для ЗСУ: шахраї ошукали українців на більш ніж 45 млн гривень

18:13, 15 лютого 2024
Шахраї обіцяли продати безпілотники для українських ЗСУ, та ошукали 90 українців на 45 мільйонів гривень.
Продаж безпілотників для ЗСУ: шахраї ошукали українців на більш ніж 45 млн гривень
Джерело фото: Національна поліція України
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Правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, яка втягувала українців у шахрайство, обіцяючи продаж безпілотників для Збройних сил України. За попередніми даними, злочинна схема завдала збитків у розмірі понад 45 мільйонів гривень. Про це повідомила Національна поліція України.

За допомогою підроблених пропозицій щодо продажу безпілотників, які мали бути відправлені на передову для підтримки українських військових, зловмисники змусили більше 90 людей перерахувати їм гроші. Серед жертв — представники різних регіонів України, які хотіли допомогти обороні країни.

У лютому цього року правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних у Києві, Одесі та Волинській області. Під час обшуків вилучили різноманітні докази, такі як банківські картки, мобільні телефони, комп'ютери та інші матеріали, які використовувалися для схеми шахрайства. Також було заарештовано майно підозрюваних на суму понад 4,5 мільйони гривень, а також заблоковано майже 28,6 мільйонів гривень на банківських рахунках.

За даними слідства, зловмисники привертали потерпілих обіцянкою низької ціни на товари та навіть виконали декілька перших замовлень, щоб виглядати більш вірогідно. Однак більшість покупців так і не отримали ні товару, ні грошей — шахраї просто розпорядилися отриманими коштами на свій користь.

Організаторами злочинної групи виявилися дві жінки, які вже раніше використовували кризові ситуації в країні для шахрайства. За даними слідства, їм уже оголошено про підозру та направлено обвинувальні акти в суд для розгляду справи.

Основна організаторка залишається укритою за кордоном, але поліція вживає всіх можливих заходів для її розшуку. Два інших фігуранти справи зараз утримуються під вартою, а на них чекає до дванадцяти років позбавлення волі за звинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах.

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