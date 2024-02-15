Подозреваемый в завладении имуществом 3-х человек в крупных размерах предприниматель обжаловал меру пресечения: что решил суд

Бизнесмен подозревается в завладении имуществом трех потерпевших путем обмана – на сумму 1 162 800 грн, 658 080 грн и 732 000 грн соответственно.

Закарпатский апелляционный суд рассмотрел жалобу адвоката подозреваемого в совершении мошенничества в крупных размерах на постановление следственного судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

Согласно постановлению следственного судьи избрана в отношении подозреваемого частного предпринимателя мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 60 дней, до 28 февраля 2024 года включительно. Этим постановлением также определен залог жителю Мукачевщины в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 908 400 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского апелляционного суда.

Санкция ч. 4 ст. 190 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Из материалов дела известно, что частный предприниматель подозревается в завладении имуществом трех потерпевших путем обмана – на сумму 1162800 грн, 658080 грн и 732000 грн соответственно.

Следует отметить, что лицо признавалось виновным по ч. 4 ст. 358 УК Украины и по ч. 3 ст. 190 УК Украины по приговору Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области от 11 августа 2021 года. 9 февраля 2023 года Мукачевский горрайонный суд признал жителя Мукачевщины виновным по ч. 2, 3 ст. 190 УК Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Вышеуказанные приговоры не вступили в законную силу в связи с подачей апелляционных жалоб.

Кроме того, 28 сентября 2023 года в Мукачевский горрайонный суд был направлен обвинительный акт в отношении предпринимателя по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Ознакомившись с постановлением следователя судьи, доводами апелляционной жалобы адвоката подозреваемого, коллегия судей апелляционного суда считает, что суд первой инстанции обоснованно определил начало и конец пребывания предпринимателя под стражей.

Закарпатский апелляционный суд постановил: апелляционную жалобу адвоката подозреваемого оставить без удовлетворения, а постановление следственного судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области от 01 января 2024 года - без изменения.

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