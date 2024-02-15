Підозрюваний у заволодінні майном 3-х людей у великих розмірах підприємець оскаржив запобіжний захід: що вирішив суд

Бізнесмен підозрюється у заволодінні майном трьох потерпілих шляхом обману – на суму 1 162 800 грн, 658 080 грн та 732 000 грн відповідно.

Закарпатський апеляційний суд розглянув скаргу адвоката підозрюваного у вчиненні шахрайства у великих розмірах на ухвалу слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

Ухвалою слідчого судді обрано відносно підозрюваного приватного підприємця запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 60 днів, до 28 лютого 2024 року включно. Цією ухвалою також визначено заставу мешканцю Мукачівщини в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень. Про це повідомляє пресслужба Закарпатського апеляційного суду.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

З матеріалів справи відомо, що приватний підприємець підозрюється у заволодінні майном трьох потерпілих шляхом обману – на суму 1 162 800 грн, 658 080 грн та 732 000 грн відповідно.

Варто зазначити, що особа визнавалася винуватою за ч. 4 ст. 358 КК України та за ч. 3 ст. 190 КК України вироком Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 серпня 2021 року. 9 лютого 2023 року Мукачівський міськрайонний суд визнав мешканця Мукачівщини винуватим за ч. 2, 3 ст. 190 КК України і призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 ККУ звільнив від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. Вищезгадані вироки не набрали законної сили у зв’язку з поданням апеляційних скарг.

Окрім того, 28 вересня 2023 року до Мукачівського міськрайонного суду був скерований обвинувальний акт відносно підприємця за обвинуваченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ознайомившись з ухвалою слідчого судді, доводами апеляційної скарги адвоката підозрюваного, колегія суддів апеляційного суду вважає, що судом першої інстанції обґрунтовано визначено початок та кінець перебування підприємця під вартою.

Закарпатський апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу адвоката підозрюваного залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 01 січня 2024 року – без зміни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.