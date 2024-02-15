У Києві мешканцям міста нададуть грошову допомогу: хто може отримати

Допомогу виплатять близько 400 мешканцям Києва, зокрема ВПО, які перебувають на обліку та фактично проживають у столиці.

До Дня Героїв Небесної Сотні, який відзначають щорічно 20 лютого, окремі категорії киян отримають матеріальну допомогу. Про це повідомили у КМДА.

Згідно з відповідним розпорядженням міського голови, одноразову адресну матеріальну допомогу виплатять близько 400 мешканцям Києва, зокрема внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку та фактично проживають у столиці.

Так, допомогу в розмірі 2 000 грн нададуть:

киянам – членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також членам сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

непрацездатним киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни І та II груп через травми, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язані з участю в Революції Гідності.

У розмірі 1 800 грн:

киянам із переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися по медичну допомогу в період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 1 600 грн:

киянам із переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися по медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 1 400 грн:

киянам із до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали легкі тілесні ушкодження та звернулися по медичну допомогу в період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

Як зазначила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, виплати здійснюватимуться за рахунок міської цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць України» на 2023-2025 роки.

Матеріальну допомогу, яку громадянин не отримав своєчасно через незалежні від нього причини, в разі його смерті виплатять членам сім’ї в порядку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю отримувача.

Особам, які одночасно належать до кількох категорій, нададуть одну допомогу в більшому розмірі. Виплати не передбачені для тих, хто перебуває на повному державному утриманні.

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