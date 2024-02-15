Іспанія готує швидку передачу Україні бронемашин M113 та зброї

Іспанія готує негайну поставку партії броньованих гусеничних машин M113, з яких дві будуть адаптовані під машини швидкої допомоги.

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Міністерство оборони Іспанії оперативно готує передачу Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого важливого обладнання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Іспанії за словами міністра оборони країни Маргарити Роблес.

Зазначається, що угода передбачає негайну поставку нової партії броньованих гусеничних машин M113, з яких дві будуть адаптовані під машини швидкої допомоги. Після цього будуть відправлені пожежні, снігоприбиральні та транспортні машини, а також інше необхідне обладнання, включаючи два легкі судна, електрогенератор та систему для очищення води.

Роблес також повідомила про поставку різних видів зброї для протиповітряної оборони, військово-морських операцій і операцій "повітря-повітря".

Міністр підкреслила високий рівень підготовки українських військових у Іспанії, відзначивши якість навчання, що включає в себе роботу з системами Patriot, NASAMS і Hawk, а також планування та проведення підводного розмінування.

Завершуючи своє виступ, міністр оборони підкреслила рішучість та єдність Контактної групи з питань оборони України, додаючи, що Іспанія продовжуватиме надавати допомогу в цій справі наскільки це буде необхідно.

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