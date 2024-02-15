Білорусь запровадила режим контртерористичної операції біля кордону з Україною

У Лельчицькому районі Гомельської області ввели режим контртерористичної операції.

У частині Гомельської області Білорусі, що межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції. Про це пишуть білоруські змі.

Як повідомляється, у Лельчицькому районі області ввели режим контртерористичної операції.

Район знаходиться біля кордону з Україною, з ним межує Житомирська та Рівненська області.

"Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур", - пишуть білоруські змі.

Причини введення режиму контртерористичної операції невідомі.

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