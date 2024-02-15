Беларусь ввела режим контртеррористической операции возле границы с Украиной

В Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции.

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В части Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, был введен режим контртеррористической операции. Об этом пишут белорусские сми.

Как сообщается, в Лельчицком районе области был введен режим контртеррористической операции.

Район находится у границы с Украиной, с ним граничит Житомирская и Ровенская области.

"Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", – пишут белорусские сми.

Причины введения режима контртеррористической операции неизвестны.

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