На Буковине прекратили поиски пропавшего на реке 8-летнего ребенка

Спасатели обнаружили в реке Бережонка тело девочки, примерно в 5 километрах от места исчезновения.

В Черновицкой области три дня продолжались поиски пропавшего на реке ребенка. Как сообщили в МВД, во вторник, 13 февраля, в селе Бережонка 8-летняя девочка возвращалась из школы вместе с 15-летним братом. По словам юноши, они переходили мостик и упали в реку. Парень выплыл из водоема, а девочка исчезла из виду.

К поискам ребенка были привлечены спасатели совместно с работниками полиции и местными жителями. Девочку искали почти 130 человек.

В МВД сообщили, что по состоянию на 12:30 поиски ребенка прекращены.

В селе Корытное специалисты группы водолазных работ совместно с работниками горной поисково-спасательной группы обнаружили в реке Бережонка тело девочки, примерно в 5 километрах от места исчезновения.

Следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

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