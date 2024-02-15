На Буковині припинили пошуки зниклої на річці 8-річної дитини

Рятувальники виявили у річці Бережонка тіло дівчинки, приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення.

У Чернівецькій області три дні тривали пошуки зниклої на річці дитини. Як повідомили у МВС, у вівторок, 13 лютого, в селі Бережонка 8-річна дівчинка поверталася зі школи разом із 15-річним братом. Зі слів юнака, вони переходили місток і впали в річку. Хлопець виплив із водойми, а дівчинка зникла з поля зору.

До пошуків дитини були залучені рятувальники спільно з працівниками поліції і місцевими жителями. Дівчинку шукали майже 130 людей.

У МВС повідомили, що станом на 12:30 пошуки дитини припинені.

У селі Коритне фахівці групи водолазних робіт спільно з працівниками гірської пошуково рятувальної групи виявили у річці Бережонка тіло дівчинки, приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення.

Слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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