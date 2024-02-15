Екскерівництво Київського інституту автоматики підозрюють у розтраті 1,1 млн гривень

В.о. гендиректора Київського інституту автоматики підозрюють у зловживанні бюджетними коштами на оренді приміщень.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Колишньому в.о. гендиректору Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики» пред'явлено підозру у розтраті бюджетних коштів у розмірі понад 1,1 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, протягом 2020 – 2021 років він надавав в приховану оренду приміщення Інституту, укладаючи з орендарями договори зберігання майна замість орендних угод.

Ця діяльність спричинила значні збитки для державного бюджету, оскільки, замість 30% орендної плати, яка мала надходити до держави, він отримував повний обсяг коштів від оренди. У результаті цих дій було ухилено від сплати понад 1,1 млн гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність колишнього керівника, включаючи перелік орендарів приміщень.

За вчинені дії йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскація майна.

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