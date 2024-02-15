Українські захисники в Авдіївці частково відходять на вигідніші позиції, — ЗСУ

Речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій повідомив, що ворог хоче пройти західніше Авдіївського коксохіму.

В Авдіївці Донецької області ситуація дуже напружена, тому українські військові частково відходять на вигідніші позиції. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій... Ворог хоче пройти західніше Авдіївського коксохіму, але там він зустрічає гідний опір", – сказав Лиховій.

Він зазначив, що постачання та евакуація до Авдіївки ускладнена, але задіяна запасна логістична артерія, яка була підготовлена завчасно.

Також він закликав не вірити російській пропаганді і запевнив, що кожен український підрозділ в Авдіївці знає свій маневр і має свої завдання.

Раніше повідомлялося, що у підвалах розбитих будинків в Авдіївці перебувають цивільні, яких немає можливості врятувати.

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