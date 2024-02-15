Угорщина заблокувала новий пакет санкцій проти росії — ЗМІ

Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній.

Угорщина вирішила заблокувати затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти росії. Про це виданню Financial Times повідомили неназвані офіційні особи.

Зазначається, що на засіданні послів ЄС Угорщина була єдиною країною, яка не підтримала 13-й пакет санкцій, спрямований проти майже 200 осіб та організацій з росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають Москві у військових діях.

Один із посадовців розповів, що Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній.

За словами іншого урядовця, який поінформований про переговори, відбувся «дуже плідний обмін думками».

Він додав, що угорський посол «попросив трохи більше часу для аналізу змісту пропозицій».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.