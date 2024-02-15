У Шевченківському районному суді міста Києва відкрита вакансія керівника апарату

Стало відомо про наявність вакантної посади державної служби категорії "Б" керівника апарату Шевченківського райсуду Києва.

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Територіальне управління Державної судової адміністрації в місті Києві повідомляє про наяність вакантної посади керівника апарату в Шевченківському районному суді міста Києва.

Далі можна ознайомитись з умовами проведення добору на зайняття вакантної посади державної служби категорії "Б" керівника апарату Шевченківського районного суду міста Києва:

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