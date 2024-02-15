В Шевченковском районном суде города Киева открыта вакансия руководителя аппарата

Стало известно о наличии вакантной должности государственной службы категории «Б» руководителя аппарата Шевченковского райсуда Киева.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Территориальное управление Государственной судебной администрации в городе Киеве сообщает о наличии вакантной должности руководителя аппарата в Шевченковском районном суде города Киева.

Далее можно ознакомиться с условиями проведения отбора на вакантную должность государственной службы категории "Б" руководителя аппарата Шевченковского районного суда города Киева:

Ранее мы писали, что в Киевском апелляционном суде ищут работников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.