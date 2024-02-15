В Шевченковском районном суде города Киева открыта вакансия руководителя аппарата

Территориальное управление Государственной судебной администрации в городе Киеве сообщает о наличии вакантной должности руководителя аппарата в Шевченковском районном суде города Киева.
Далее можно ознакомиться с условиями проведения отбора на вакантную должность государственной службы категории "Б" руководителя аппарата Шевченковского районного суда города Киева:
Ранее мы писали, что в Киевском апелляционном суде ищут работников.
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