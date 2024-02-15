Венгрия заблокировала новый пакет санкций против россии — СМИ

Венгрия не согласилась с новыми санкциями из-за наличия в списке китайских компаний.

Венгрия решила заблокировать утверждение 13-го пакета санкций ЕС против россии. Об этом изданию Financial Times сообщили неназванные официальные лица.

Отмечается, что на заседании послов ЕС Венгрия была единственной страной, которая не поддержала 13-й пакет санкций, направленный против почти 200 человек и организаций из россии, Китая и других стран, которые, как считается, помогают Москве в военных действиях.

Один из чиновников рассказал, что Венгрия не согласилась с новыми санкциями из-за наличия в списке китайских компаний.

По словам другого чиновника, проинформированного о переговорах, состоялся «очень плодотворный обмен мнениями».

Он добавил, что венгерский посол «попросил немного больше времени для анализа содержания предложений».

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