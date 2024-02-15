Украинские защитники в Авдеевке частично отходят на более выгодные позиции, — ВСУ

Спикер ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховой сообщил, что враг хочет пройти западнее Авдеевского коксохима.

В Авдеевке Донецкой области ситуация очень напряженная, поэтому украинские военные частично отходят на более выгодные позиции. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Линия фронта очень динамична и происходит маневр нашими подразделениями для кое-где ухода на более выгодные позиции, кое-где отражения позиций... Враг хочет пройти западнее Авдеевского коксохима, но там он встречает достойное сопротивление", – сказал Лиховой.

Он отметил, что поставка и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена ранее.

Также он призвал не верить российской пропаганде и заверил, что каждое украинское подразделение в Авдеевке знает свой маневр и имеет свои задачи.

Ранее сообщалось, что в подвалах разбитых домов в Авдеевке находятся гражданские, которых нет возможности спасти.

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