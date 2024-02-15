Экс-руководство Киевского института автоматики подозревают в растрате 1,1 млн гривен

И.о. гендиректора Киевского института автоматики подозревают в злоупотреблении бюджетными средствами на аренде помещений.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Бывшему и.о. гендиректора Государственной научно-производственной корпорации "Киевский институт автоматики" предъявлено подозрение в растрате бюджетных средств в размере более 1,1 млн гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в течение 2020 - 2021 годов он предоставлял в скрытую аренду помещения Института, заключая с арендаторами договоры хранения имущества вместо арендных соглашений.

Эта деятельность повлекла значительные убытки для государственного бюджета, поскольку, вместо 30% арендной платы, которая должна была поступать в государство, он получал полный объем средств от аренды. В результате этих действий было уклонено от уплаты более 1,1 млн гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность бывшего руководителя, включая перечень арендаторов помещений.

За совершенные действия ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также конфискация имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.