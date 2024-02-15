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  1. В мире

Испания готовит быструю передачу Украине бронемашин M113 и оружия

17:36, 15 февраля 2024
Испания готовит немедленную поставку партии бронированных гусеничных машин M113, из которых две будут адаптированы под машины скорой помощи.
Испания готовит быструю передачу Украине бронемашин M113 и оружия
Источник фото: Wikimedia Commons
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Министерство обороны Испании оперативно готовит передачу Украине партии бронированных гусеничных машин M113 и другого важного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании по словам министра обороны страны Маргариты Роблес.

Отмечается, что соглашение предусматривает немедленную поставку новой партии бронированных гусеничных машин M113, из которых две будут адаптированы под машины скорой помощи. После этого будут отправлены пожарные, снегоуборочные и транспортные машины, а также другое необходимое оборудование, включая два легких судна, электрогенератор и систему для очистки воды.

Роблес также сообщила о поставке различных видов оружия для противовоздушной обороны, военно-морских операций и операций "воздух-воздух".

Министр подчеркнула высокий уровень подготовки украинских военных в Испании, отметив качество обучения, включающее в себя работу с системами Patriot, NASAMS и Hawk, а также планирование и проведение подводного разминирования.

Завершая свое выступление, министр обороны подчеркнула решимость и единство Контактной группы по вопросам обороны Украины, добавляя, что Испания будет продолжать оказывать помощь в этом деле насколько это будет необходимо.

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