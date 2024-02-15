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  1. В Украине

В Киеве жителям города окажут денежную помощь: кто может получить

16:58, 15 февраля 2024
Помощь выплатят около 400 жителям Киева, в том числе ВПО, которые состоят на учете и фактически проживают в столице.
В Киеве жителям города окажут денежную помощь: кто может получить
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Ко Дню Героев Небесной Сотни, который ежегодно отмечают 20 февраля, отдельные категории киевлян получат материальную помощь. Об этом сообщили в КГГА.

Согласно соответствующему распоряжению городского головы, одноразовую адресную материальную помощь выплатят около 400 жителям Киева, в том числе внутренне перемещенным лицам, которые состоят на учете и фактически проживают в столице.

Так, помощь в размере 2 000 грн:

  • киевлянам – членам семей лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, а также членам семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;
  • нетрудоспособным киевлянам – пострадавшим участникам Революции Достоинства, имеющим статус лица с инвалидностью вследствие войны I и II групп из-за травм, контузии, увечий, заболеваний, связанных с участием в Революции Достоинства.

В размере 1 800 грн:

  • киевлянам из перечня лиц, которые во время участия в массовых акциях общественного протеста получили тяжкие телесные повреждения и обратились за помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

В размере 1 600 грн:

  • киевлянам из перечня лиц, которые во время участия в массовых акциях общественного протеста получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

В размере 1 400 грн:

  • киевлянам из числа лиц, которые во время участия в массовых акциях общественного протеста получили легкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Как отметила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда, выплаты будут производиться за счет городской целевой программы «Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины» на 2023-2025 годы.

Материальную помощь, которую гражданин не получил своевременно по независимым от него причинам, в случае его смерти выплатят членам семьи в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий в связи со смертью получателя.

Лицам, одновременно принадлежащим к нескольким категориям, окажут одну помощь в большем размере. Выплаты не предусмотрены для тех, кто находится на полном государственном содержании.

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