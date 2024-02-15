Почти 50 тысяч госслужащих в 2022-2023 годах были назначены без конкурсов – НАГС

Из них 84 человека – госслужащие категории «А».

Изображение: freepik.com

Национальное агентство по вопросам государственной службы сообщило, что около 50 тысяч государственных служащих были назначены на должности без конкурсного отбора в 2022-2023 годах.

«Количество назначенных государственных служащих без конкурсного отбора, в том числе по категориям должностей, за период действия военного положения от 24 февраля 2022 года по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 49 915 человек», - говорится в ответе НАГС, пишет «Интерфакс-Украина».

Как отмечается, из них:

84 человека – госслужащие категории «А»,

10 725 человек – категории «Б»,

39 106 человек – категории «В».

С 20 мая 2022 года на период действия военного положения на должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления можно назначать без конкурсного отбора.

Также мы писали, что 19 августа, Кабинет Министров внес изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих.

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