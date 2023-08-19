Кабмин внес изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Предусмотрен учет периода работы на государственной службе, назначение которой состоялось путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, для присвоения очередного ранга.

В субботу, 19 августа, Кабинет министров внес изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих.

Так, предусмотрено учет периода работы на государственной службе, назначение на которое состоялось путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, для присвоения очередного ранга.

Закреплен учет периода работы в должности государственной службы, назначение на которое состоялось в соответствии с частью пятой ст. 10 ЗУ «О правовом режиме военного положения» (без конкурсного отбора).

Ранее мы писали, что Правительство предлагает относить в стаж госслужбы время работы на должностях в военных администрациях. Также законопроект предусматривает изменения возможности во время прохождения госслужбы присвоить более высокие ранги государственным служащим в соответствии с соотношениями таких рангов с другими специальными званиями.

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