Программу еОселя расширили: кто претендует на льготную ипотеку

Финансирование программы еОселя увеличили, воспользоваться помощью смогут 10 тысяч семей.

В Украине расширили финансирование программы еОселя. До конца года не менее 10 тысяч семей смогут взять ипотеку по выгодным условиям, – сообщили в Минреинтеграции

Программой доступного кредитования могут воспользоваться граждане, которые стремятся усовершенствовать свои жилищные условия или не имеют собственного жилья.

В частности, программа доступна для лиц, находящихся на контрактной службе в Вооруженных Силах Украины, учителей, медицинских работников и ученых, льготная ставка ипотеки составляет 3% годовых при приобретении жилья на вторичном или первичном рынке.

Другим категориям граждан, таким как участники боевых действий, ветераны, лица с инвалидностью и другие, предоставляется ставка 7%.

Программа еОселя была запущена в октябре 2022 года. За это время уже 2475 украинских семей успели приобрести собственное жилье на общую сумму более 3,4 миллиарда гривен.

Напомним, что в Правительстве рассчитывают сделать программу «еОселя» постоянно действующей.

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